Hamburg (AFP) Mit dem jüngsten Abschiebeflug nach Afghanistan ist einem NDR-Bericht zufolge ein junger Mann zurückgeführt worden, der nicht hätte abgeschoben werden dürfen. Wie der Sender am Dienstag berichtete, hatte der 20-Jährige gegen die Ablehnung seines Asylantrags geklagt. Das Verfahren war demnach noch nicht abgeschlossen, als der Mann am 3. Juli zusammen mit 68 anderen Afghanen in ihr Herkunftsland abgeschoben wurde.

