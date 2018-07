Berlin (AFP) Ein deutscher Urlauber ist an der Südostküste von Mallorca tödlich verunglückt. Der 53-jährige Familienvater ertrank am Montagnachmittag, wie eine Sprecherin des Rettungsdienstes am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Laut einem Bericht der "Mallorca Zeitung" wurden der Mann und seine beiden Kinder von einer Welle erfasst, als sie in der Gemeinde Santanyí nahe Cala Egos bei hohem Wellengang ein paar Stufen zum Wasser hinunterstiegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.