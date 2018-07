Darmstadt (AFP) Eine explodierende Batterie hat am Montagabend zwei Studenten der Technischen Universität Darmstadt leicht verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fing die Batterie in einer Rennwagen-Werkstatt aus noch unbekannter Ursache Feuer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.