Neu Delhi (AFP) 17 Männer sollen in Indien ein elfjähriges Mädchen über Wochen hinweg vergewaltigt haben. Die 17 Verdächtigen seien festgenommen worden, teilte die indische Polizei am Dienstag mit. Sie sollen das Mädchen, deren Hörvermögen eingeschränkt ist, in einem weitgehend leer stehenden Wohnblock in der südindischen Metropole Chennai missbraucht haben. Zu den Beschuldigten gehören auch in dem Wohnblock beschäftigte Sicherheitsleute und Klempner.

