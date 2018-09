Düsseldorf (AFP) Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) Andreas Gassen hat die Politik angesichts eines dramatischen Ärztemangels zum Gegensteuern aufgerufen. "Derzeit fehlen in Praxen und Krankenhäusern schon insgesamt 10.000 Ärzte in Deutschland. Das entspricht einem kompletten Studienjahrgang", sagte Gassen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vom Samstag. Der Ärztemangel werde bereits in den kommenden zwei bis fünf Jahren spürbar werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.