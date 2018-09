Berlin (AFP) In Berlin hat am späten Sonntagabend ein unbekannter Täter zwei Obdachlose angezündet. Die beiden 47 und 62 Jahre alten Männer erlitten schwere Brandverletzungen, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

