Hamburg (AFP) Im Fall eines möglicherweise vereitelten Anschlags mit dem biologischen Kampfstoff Rizin ist einem Bericht zufolge nun die Ehefrau des in Köln festgenommenen mutmaßlichen Islamisten Sief Allah H. in den Fokus der Ermittler geraten. Die 42-Jährige sei festgenommen worden, berichtete am Dienstag "Spiegel Online".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.