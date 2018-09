Karlsruhe (AFP) Fluggesellschaften müssen Flugsicherheitsbegleiter kostenlos befördern. Dabei müssen sie auch die Nebenkosten für die sogenannten Sky Marshals tragen, wie am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem Verfahren gegen die Lufthansa entschied. (Az: III ZR 391/17)

