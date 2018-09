Bagdad (AFP) Trotz glattrasierter Wangen haben mehrere angebliche irakische U-16-Fußballspieler den Argwohn von Flughafenmitarbeitern geweckt, als sie für ein Turnier in Jordanien einchecken wollten. Ihre Kontrolle am Montag am Flughafen in Bagdad bestätigte dann den Verdacht: Einige der 23 Jungtalente waren gar nicht mehr so jung. Wie der irakische Fußballverband IFA mitteilte, wurden mehrere Teambetreuer umgehend von ihren Aufgaben entbunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.