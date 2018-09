Seoul (AFP) Nach dem Rückruf von mehr als 100.000 BMW in Südkorea hat das Verkehrsministerium in Seoul auf Druck der Öffentlichkeit Untersuchungen angekündigt. Mindestens 28 BMW sind Medienberichten zufolge in diesem Jahr in Brand geraten. Verkehrsministerin Kim Hyun Mee sagte am Freitag, die Brände der BMW-Autos würden "gründlich und transparent" untersucht. "Sollten wir Probleme finden, werden wir harte Maßnahmen ergreifen."

