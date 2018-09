Addis Abeba (AFP) Bei Kämpfen im Osten Äthiopiens sind nach Angaben der Orthodoxen Kirche mehrere Zivilisten getötet worden. Tausende Menschen seien vor den "Angriffen" in der Region Somali am Wochenende geflohen, sagte Abune Mathias, Patriarch der Orthodoxen Kirche Äthiopiens, am Montag dem staatlichen Fernsehen. Die genaue Zahl der getöteten Zivilisten blieb zunächst offen. Unter den Toten sind dem Patriarchen zufolge auch Priester. Überdies seien sieben Kirchen in Brand gesteckt worden.

