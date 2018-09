Shanghai (AFP) Zwei weitere Labore in China melden verunreinigte Blutdrucksenker mit dem Wirkstoff Valsartan: die Firma Tianyu erklärte am Montag, die mit einer potenziell krebserregenden Substanz verunreinigten Chargen seien vor der geplanten Lieferung nach Taiwan entdeckt worden. Bereits am Freitag hatte Rundu Pharma einen Rückruf für bereits nach Taiwan verkaufte Medikamente gestartet. Daraufhin brachen die Aktienkurse beider Hersteller am Montag um zehn Prozent ein.

