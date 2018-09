Frankfurt/Main (AFP) Als "faschistisches Regime" unter der Kontrolle eines einzigen Mannes - so sieht die türkische Autorin Asli Erdogan ihr Heimatland unter Präsident Recep Tayyip Erdogan. "Ich denke, es ist ein faschistisches Regime. Es ist noch nicht wie das Deutschland der 1940er Jahre, aber der 1930er", sagt die Schriftstellerin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP in Frankfurt am Main, wo sie seit einigen Monaten im Exil lebt. "Das Ausmaß der Dinge in der Türkei ist wie in Nazi-Deutschland."

