Kahla (AFP) Die Thüringer Polizei hat einen betrunkenen Rollstuhlfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann fuhr am Samstag mit seinem elektrischen Rollstuhl Schlangenlinien auf einer Bundesstraße in Kahla und stellte "eine ernstzunehmende Gefahr" dar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beamte holten ihn schleunigst von der Straße.

