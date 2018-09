Baden-Baden (AFP) Die Forstwirtschaft sieht die Weihnachtsbäume durch die Hitze nicht in Gefahr. "Um Weihnachtsbäume habe ich die allerwenigste Angst", sagte der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrats (DFWR), Georg Schirmbeck, am Montag im Südwestrundfunk. Die Bäume würden "in der Regel auf Ackerland, auf guten Böden, angebaut" und hätten dort "bessere Lebensbedingungen als in den allermeisten Wäldern". "Wenn einer sagt, Weihnachtsbäume werden teurer, wenn das unser einziges Problem wäre, dann ginge es mir gut", sagte Schirmbeck.

