Nürnberg (AFP) Zum Ablauf der bundesweiten Waffenamnestie am 1. Juli sind in Bayern 13.485 Schusswaffen und 1371 weitere Waffen abgegeben worden, darunter Hieb- und Stichwaffen. Diese Zahlen nannte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in Nürnberg. Laut Recherchen der Zeitung "Neues Deutschland" fiel die Bilanz der auf ein Jahr befristeten Waffenamnestie in den einzelnen Bundesländern aber sehr unterschiedlich aus.

