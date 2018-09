Rosenheim (AFP) Beim Schnorcheln in einem See haben zwei Kinder in Oberbayern eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Wie die Polizei in Rosenheim am Montag mitteilte, handelte es sich um eine 30 Zentimeter lange funktionsfähige Sprenggranate. Der Vater der Kinder alarmierte nach dem Fund am Grund des Langbürgner Sees in etwa zwei Metern Wassertiefe die Polizei. Der Kampfmittelräumdienst barg und entsorgte den Sprengkörper.

