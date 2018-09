Berlin (AFP) Nach dem erneuten tödlichen Erdbeben in Indonesien hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem Land ihr Mitgefühl ausgesprochen. Sie habe "mit großer Bestürzung" von dem Beben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok erfahren, schrieb Merkel am Montag in einem Kondolenztelegramm an den indonesischen Staatschef Jojo Widodo. Den Angehörigen der Opfer sprach die Kanzlerin ihr "tief empfundenes Beileid" aus und den Verletzten wünschte sie "baldige Genesung".

