Schwerin (AFP) Nach Hakenkreuzschmierereien am Unfallort eines syrischen Jungen in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Tatverdächtige ermittelt worden. Den beiden Männern im Alter von 22 und 23 Jahren kamen die Ermittler durch Hinweise aus der Bevölkerung auf die Spur, wie die Staatsanwaltschaft Schwerin am Montag mitteilte. Bei Wohnungsdurchsuchungen sei zwar die Sprühfarbe nicht gefunden worden, der Tatverdacht bestehe aufgrund der Ermittlungsergebnisse aber weiter.

