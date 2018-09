Berlin (AFP) Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat im Streit um die Einrichtung sogenannter Ankerzentren scharfe Kritik an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geübt. "Herr Seehofer hat immer noch kein Konzept für die Ankerzentren auf den Tisch gelegt", sagte Pistorius am Montag der "Mitteldeutschen Zeitung" (Online-Ausgabe). An den bestehenden bayerischen Einrichtungen seien "lediglich die Türschilder ausgetauscht" worden. Auf eine solche "Schaufensterpolitik" lasse er sich nicht ein.

