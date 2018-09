Ulm (AFP) Nach dem grausigen Fund eines menschlichen Skeletts beim Abriss eines Kalksilos in Baden-Württemberg hat die Obduktion keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod des unbekannten Manns ergeben. Genauen Aufschluss über die Todesursache lieferte die rechtsmedizinische Untersuchung nicht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in Ulm mitteilten.

