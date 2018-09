Güstrow (AFP) Ein seit Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern vermisster siebenjähriger Junge ist ertrunken. Der leblose Körper des Kinds wurde am Montag von Tauchern in einem See in Thelkow gefunden, wie ein Sprecher der Polizei in Güstrow sagte. Der Siebenjährige gehörte zu einer Gruppe von insgesamt 44 Kindern, die sich in einem Feriencamp aufhält.

