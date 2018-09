Berlin (AFP) Angesichts des weiteren Rückgangs der Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland hat der Sprecher der AG Bau der SPD-Bundestagsfraktion, Bernhard Daldrup, zum Gegensteuern aufgerufen. "Wir dürfen nicht zulassen, dass es einen Wettbewerb um die wenigen verbliebenen Sozialwohnungen gibt", erklärte Daldrup am Montag in Berlin. Daher müssten "mehr neue und vor allem bezahlbare Wohnungen gebaut werden".

