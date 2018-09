Berlin (AFP) Vor dem Machtwechsel in Kolumbien hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Festhalten an dem Friedensprozess zwischen Regierung und Rebellen aufgerufen. Auf der Präsidentschaft des neuen Staatschefs Iván Duque ruhten "große Hoffnungen und Erwartungen, dass Kolumbien den mühevollen Weg zu dauerhaftem Frieden und innerer Aussöhnung fortsetzt", erklärte Steinmeier in einem am Montag veröffentlichten Gratulationsschreiben an Duque, der am Dienstag vereidigt werden soll.

