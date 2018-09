Frankfurt (Oder) (AFP) Nach dem Fund eines toten Jugendlichen in Brandenburg ist die Identität geklärt. Es handle sich um den vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn, erklärte die Polizei in der Hauptstadt am Montag. Die weiteren Ermittlungen führen demnach die brandenburgische Polizei und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt an der Oder.

