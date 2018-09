Bremen (AFP) Mit einer erfundenen Geschichte haben Trickbetrüger eine 91-Jährige im Taxi von Berlin bis nach Bremen gelockt, um an ihr Geld zu kommen. Wie die Polizei in der Hansestadt am Montag mitteilte, wurde die Frau von einem falschen Berliner Kriminalbeamten dazu überredet, in Bremen einen Geldbetrag zu hinterlegen, um nicht Opfer einer Straftat zu werden. Die Dame folgte den Anweisungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.