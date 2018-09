Düsseldorf (AFP) Immer mehr Kinder erfüllen die Anforderungen der Fahrradprüfung nicht - zumindest in Nordrhein-Westfalen. "Während vor zehn Jahren im Durchschnitt zwei Kinder pro Klasse nachgeschult werden mussten, sind es mittlerweile fünf bis zehn", sagte der Direktor der Landesverkehrswacht im einwohnerstärksten Bundesland, Burkhard Nipper, der "Rheinischen Post" vom Montag. Dies sei eine besorgniserregende Entwicklung, denn die Kinder könnten so nicht sicher mit dem Fahrrad am Verkehr teilnehmen.

