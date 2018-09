Norden (AFP) Aus Niedersachsen kommt ein Vorschlag zur Aufnahme der Freiwilligen Feuerwehr in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Das System der freiwilligen Feuerwehren in Deutschland sei nahezu einmalig, wie die Feuerwehr in Norden in Ostfriesland mitteilte. "Nur wenige Länder überlassen Brandbekämpfung und Hilfeleistung ehrenamtlichen Kräften."

