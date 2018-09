Lyon (AFP) Beim Absturz eines Leichtflugzeugs sind in Frankreich drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr vom Montag handelte es sich bei den Insassen um zwei Frauen und einen Mann. Der Flieger stürzte demnach am frühen Nachmittag bei Mazoires südlich der Stadt Clermont-Ferrand in der Auvergne ab. Die Ursache des Unglücks war vorerst ungeklärt. Die Absturzstelle liegt auf rund 800 Metern Höhe.

