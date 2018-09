London (AFP) Nach dem Giftanschlag in Salisbury will die britische Regierung Moskau einem Medienbericht zufolge um die Auslieferung zweier russischer Verdächtiger bitten. Staatsanwälte hätten das Auslieferungsgesuch bereits vorbereitet, berichtete die Tageszeitung "Guardian" am Montag unter Berufung auf Regierungs- und Sicherheitskreise. Demnach sind die Russen verdächtig, den Anschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter durch den Nervenkampfstoff Nowitschok ausgeübt zu haben.

