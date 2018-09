Gaza (AFP) Nach vier Monaten ist ein bei den Protesten an der Grenze zum Gazastreifen angeschossener Palästinenser seinen Verletzungen erlegen. Der 17-Jährige sei am 30. März am Rande der ersten Demonstration von israelischen Soldaten angeschossen worden und am Sonntagabend gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.

