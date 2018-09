Managua (AFP) Nach viel beachteten Berichten über die gewaltsamen Proteste gegen Präsident Daniel Ortega hat eine Menschenrechtsorganisation in Nicaragua ihre Büros wegen Drohungen geschlossen. Der Verband für Menschenrechte in Nicaragua (ANPDH) begründete die vorübergehende Schließung am Sonntag mit "besorgniserregenden" Drohungen gegen seine Mitarbeiter. Es habe unter anderem Todesdrohungen per Telefon gegeben, das Büro in der Hauptstadt Managua sei von Bewaffneten belagert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.