Harare (AFP) Im Zusammenhang mit den gewaltsamen Protesten nach der Präsidentschaftswahl in Simbabwe sind am Montag 27 Oppositionsanhänger in Harare vor Gericht erschienen. Die 19 Männer und acht Frauen von der Oppositionspartei Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) müssen sich für den Tod von sechs Menschen während einer Demonstration gegen mutmaßlichen Wahlbetrug verantworten. Die Staatsanwaltschaft sprach sich gegen die Freilassung der Angeklagten aus, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

