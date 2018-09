Beirut (AFP) Im Süden Syriens haben die Regierungstruppen am Sonntagabend Luftangriffe auf von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierte Wüstengebiete in der Provinz Suweida geflogen. Die Luftangriffe und Gefechte mit IS-Kämpfern dauerten noch an, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Regierungstruppen rücken demnach in den Norden und Nordosten von Suweida vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.