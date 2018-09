Falludscha (AFP) Mehr als drei Jahre nach der Vertreibung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus Falludscha liegen Teile der westirakischen Großstadt noch immer in Trümmern. Doch die Metallbrücke über den Euphrat ist fast drei Jahre nach ihrer Zerstörung durch den IS jetzt wieder für den Verkehr freigegeben. Wie das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) am Sonntag mitteilte, kostete der mit Hilfe der niederländischen Regierung erfolgte Wiederaufbau der Brücke 1,3 Millionen Dollar (1,1 Millionen Euro).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.