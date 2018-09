New York (AFP) Facebook hat bei einigen großen US-Banken sensible Kundendaten angefragt. Der Online-Dienst habe Gespräche mit Banken wie JPMorgan, Citibank und Chase geführt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Finanzkreisen. Demnach will Facebook etwa mithilfe von Informationen über Transaktionen, den Kontostand und den genauen Ort von Einkäufen der Nutzer neue Dienste in seinem Messenger anbieten.

