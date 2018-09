Bad Ragaz (dpa) - Der Transfer von Axel Witsel vom chinesischen Club Tianjin Quanjian zu Borussia Dortmund ist so gut wie perfekt. Vorbehaltlich der Abwicklung über das FIFA-Transfersystem wird der 29 Jahre alte belgische Nationalspieler bis 2022 das Trikot des Fußball-Bundesligisten tragen.

Er traf am Montag im Trainingslager des Revierclubs in Bad Ragaz in der Schweiz ein und soll 20 Millionen Euro kosten. "Axel Witsel hat große internationale Erfahrung und strahlt Ruhe aus. Er bringt eine Qualität und Erfahrung mit, die wir so in der Mannschaft nicht haben", sagte Sportdirektor Michael Zorc der Deutschen Presse-Agentur.

Dem Wechsel vorausgegangen waren unterschiedliche Auffassungen zwischen dem BVB mit dem bisherigen Witsel-Club über die Gültigkeit einer Ausstiegsklausel. Diese ermöglicht es dem 29 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler nach Meinung der Dortmunder, seinen eigentlich bis 2019 datierten Vertrag ein Jahr früher aufzulösen.

Der WM-Dritte Witsel soll das Führungsvakuum im zentralen BVB-Mittelfeld beheben. "In der Analyse der vergangenen Saison haben wir festgestellt, dass es in einigen Spielen zu einfach war, uns zu schlagen", kommentierte Zorc, "da hatten wir zu wenig Gegenwehr auf dem Platz. Und zu wenig Führungsfiguren, die gesagt haben, Jungs, reißt euch wieder zusammen, sonst geht das hier heute in die falsche Richtung. Das erwarte ich mir von Axel Witsel."