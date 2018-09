Puli Alam (AFP) Bei US-Luftangriffen auf die Taliban in Afghanistan sind offenbar versehentlich afghanische Polizeistellungen getroffen und mehrere Polizisten getötet worden. Das afghanische Innenministerium bestätigte am Dienstag, dass bei Luftangriffen im Osten des Landes in der Nacht neun Polizisten getötet und 14 weitere verletzt wurden. Die Luftangriffe seien von "ausländischen Kräften" ausgeführt worden.

