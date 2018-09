Sydney (AFP) Nach den USA verlangt auch Australien von Nordkorea die Rückgabe von Überresten im Koreakrieg gefallener Soldaten. Außenministerin Julie Bishop sagte am Dienstag, sie habe das Thema am Wochenende bei einem Treffen mit ihrem nordkoreanischen Kollegen Ri Yong Ho am Rande einer Sicherheitskonferenz in Singapur angesprochen. Sie habe Nordkorea auch die Unterstützung australischer Experten bei der Rückholung angeboten. Ri habe den Vorschlag "aufgenommen".

