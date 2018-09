Berlin (AFP) Nach abfälligen Äußerungen über den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg will der Bundesvorstand der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) nach eigenen Angaben den Ausschluss des niedersächsischen AfD-Politikers Lars Steinke beantragen. Es sei beschlossen worden, den Ausschluss Steinkes beim Bundesschiedsgericht der Jugendorganisation zu beantragen, teilte ein JA-Sprecher am Montagabend mit. Steinke ist Vorsitzender der niedersächsischen AfD-Jugend; er hatte Stauffenberg in einem Facebook-Eintrag als "Verräter" und "Feigling" bezeichnet.

