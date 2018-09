Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat den neuen kolumbianischen Präsidenten Iván Duque aufgefordert, eine Gewaltwelle gegen Menschenrechtsaktivisten in dem südamerikanischen Land zu stoppen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren seien in Kolumbien mehr als 300 Menschenrechtler ermordet worden, erklärte der Kolumbien-Experte der Menschenrechtsorganisation in Deutschland, Matthias Schreiber, vor Duques Amtseinführung am Dienstag. Die kolumbianischen Behörden hätten dabei bisher "tatenlos zugesehen"

