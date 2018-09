Ulm (AFP) In Baden-Württemberg ist ein Arbeiter von einer Hebebühne eingeklemmt worden und gestorben. Der 53-Jährige war am Montag bei Berkheim in zwölf Metern Höhe damit beschäftigt, Stahlträger zu montieren, wie die Polizei in Ulm mitteilte. Ein Arbeitskollege bemerkte schließlich, dass der Mann zwischen einem Stahlträger und dem Korb der Hebebühne eingeklemmt war und holte ihn nach unten.

