Frankfurt/Main (AFP) Er überfiel Banken in Serie, schlug manchmal zweimal am Tag zu und narrte Freunde und Familie: Ein mutmaßlicher Bankräuber, gegen den in Hessen nun Anklage erhoben wurde, soll über 15 Jahre lang bei seinen Raubzügen insgesamt 400.000 Euro erbeutet haben. Einige der rund hundert Tatopfer leiden noch heute an den Folgen der Überfälle, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die Polizei Waldeck-Frankenberg am Dienstag mitteilten.

