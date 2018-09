Siegburg (AFP) Wegen eines Brands an einer Bahnstrecke in Siegburg bei Bonn ist am Dienstag die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen griff ein Böschungsbrand an der Bahnstrecke auf benachbarte Häuser über, wie regionale Medien übereinstimmend berichteten. Die Feuerwehr meldete über die Warnapp Nina einen "ausgedehnten Brand in Siegburg". Anwohner sollten Fenster und Türen schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

