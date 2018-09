Frankfurt/Main (AFP) Die Bundespolizei hat ihren Einsatz am Flughafen in Frankfurt am Main abgeschlossen. "Die betroffenen Bereiche sind wieder freigegeben, und der Betrieb wurde wieder aufgenommen", teilte die Bundespolizei am frühen Dienstagnachmittag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Sie hatte Teile des Terminal eins geräumt, weil mindestens ein Passagier bei der Sicherheitskontrolle nicht komplett kontrolliert worden war.

