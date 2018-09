Rothenburg ob der Tauber (AFP) Die durch ihre Weihnachtsartikel bekannte Unternehmerin Käthe Wohlfahrt ist tot. Sie starb bereits in der vergangenen Woche im Alter von 85 Jahren, wie es es am Dienstag aus dem Unternehmen in Rothenburg ob der Tauber hieß. Zuvor hatte unter anderem der Bayerische Rundfunk (BR) darüber berichtet.

