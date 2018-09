Osnabrück (AFP) Nach einem tödlichen Feuer in einem Krankenhaus in Niedersachsen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 56-jährigen Patienten wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Er stehe in Verdacht, am Abend des vergangenen Freitags das Bett seines Zimmernachbarn in einer Klinik in Georgsmarienhütte angezündet zu haben, erklärte die Behörde am Dienstag in Osnabrück unter Berufung auf den aktuellen Ermittlungsstand. Der 78-Jährige war dabei ums Leben gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.