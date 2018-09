Bergisch Gladbach (AFP) Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach sind am Montagabend neun Menschen verletzt worden. Acht Bewohner der Unterkunft seien schwer, einer leicht verletzt worden, teilte die örtliche Feuerwehr mit. Die Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

