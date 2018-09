Essen (AFP) Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kommt einem Bericht zufolge in diesem Jahr nicht zu der von einer Antisemitismusdebatte erschütterten Ruhrtriennale. Der Regierungschef habe vor einiger Zeit entschieden, weder am offiziellen Empfang mit der neuen Intendantin Stefanie Carp noch an einer Aufführung des Kulturfestivals teilzunehmen, berichtete die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" am Dienstag vorab unter Berufung auf Angaben der Staatskanzlei in Düsseldorf.

