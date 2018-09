Tuttlingen (AFP) Hunderte Briefe hat eine Postbotin im baden-württembergischen Horb in einem Altpapiercontainer entsorgt. Zur Begründung habe die 22-Jährige angegeben, dass sie sich überfordert gefühlt habe, teilten die Polizei in Tuttlingen und die Staatsanwaltschaft in Rottweil am Dienstag mit. Die Sache sei aufgeflogen, als eine Zeugin mehrere ungeöffnete Briefe in dem Container entdeckt habe.

